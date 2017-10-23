Dennis Schroder de sakatlandı

Atlanta Hawks'ın yıldız oyun kurucusu Dennis Schroder, NBA'in ilk haftasında sakatlananlar listesine eklenen son isim oldu.

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Atlanta'nın Brooklyn Nets'e konuk olduğu maçın son periyodunda Caris Levert'in ayağına basan Schroder sol ayak bileğini burktu. Oyunu terk eden Alman oyuncuya ilk müdahale soyunma odasında yapıldı.

24 yaşındaki oyuncunun sakatlığı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz günlerde Gordon Hayward ve Jeremy Lin sakatlık şoku yaşayan diğer isimler olmuştu.