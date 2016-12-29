Depay nargile içerken yakalandı

Fenerbahçe'nin gündemindeki isim nargile içerken yakalandı...

Sarı-lacivertli takımın kadrosuna katmak istediği Memphis Depay'ın başı dertte...

NARGİLE VE ALKOL

The Sun, Memphis Depay'ın Hollanda'da nargile, alkol ve 3 kadın ile birlikte Ajax maçını izlediği anların fotoğraflarını yayınladı.

Sabah 06.00'da çekilen fotoğrafta 22 yaşındaki futbolcunun nargile içtiği görülüyor. Genç futbolcunun bu görüntüsü İngiliz basınında sert bir dille eleştirildi.

Haberlerde 200 sigarayla eş değer zararda olan nargile içmenin profesyonel bir futbolcuya yakışmayacak hareket olduğu vurgulandı.

Manchester United'da bu sezon yeteri kadar forma şansı bulamayan Depay'a bu olaydan sonra Mourinho'nun şans vermeyeceği ifade ediliyor.

F.BAHÇE YÖNETİMİ VAZGEÇTİ

Sarı-lacivertli yönetim, Dick Advocaat'ın transfer edilmesini istediği genç Hollandalıyı bu hareketi sonrası almaktan vazgeçti.