Depay: Real Madrid'e gideceğimi düşünüyorum

Bir dönem Manchester United forması giyen ve ardından Fransa'nın yolunu tutan Memphis Depay, ileride Real Madrid'e gideceğini belirtti.

"BU CİDDİ BİR HEDEF"

Başarısız geçen Manchester United kariyerinin ardından lyon'un yolunu tutan Depay, "İleride Real Madrid'e gideceğimi düşünüyorum. Evet bu ciddi bir hedef. Zamanı geldiğinde umarım Tanrı da bana yardım eder. Bunu sadece Tanrı bilir" dedi.

"LYON'DA MUTLUYUM"

Kariyerinde değinen 23 yaşındaki Memphis Depay, "PSV'de güzel zamanlar geçirdim ama ben hep daha yükseğini istedim. Şu anda Lyon'da mutluyum. Burada da aile sıcaklığı var. İnsanlar çok iyi niyetli" sözlerini kullandı.

Lyon'un 16 milyon euroya renklerine bağladığı Depay'ın sözleşmesi 2021'de sona erecek