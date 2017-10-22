Derbi 67 ülkede canlı yayınlanacak

Galatasaray ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek dev derbi ilk kez 67 ülkede canlı olarak yayınlanacak.

67 ÜLKEDEN CANLI YAYIN

Galatasaray-Fenerbahçe derbileri için yıllardır dünya derbisi yakıştırması yapılırdı ancak ülkemiz dışında pek alıcı bulamazdı, bu yıl ise tam olarak bir dünya derbisi oynanacak.

İtalya, İngiltere, Portekiz, Güney Afrika, Yunanistan, Romanya, Sırbistan, Fransa, Rusya, Polonya, Arnavutluk, Avusturya, İsrail, Almanya, Azerbaycan ve Brezilya başta olmak üzere 67 ülkede canlı yayınla futbolseverlerle buluşacak.

UZAK DOĞU'DAN GAZETECİLER GELİYOR

Türk Hava Yolları'nın davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Uzak Doğulu gazeteciler Galatasaray-Fenerbahçe maçını izleyecek. Hong Kong’tan gelen grubun yarın ise Türk Telekom Stadı’nı ziyaret ederek gezecekleri belirtildi.Konuklar dışında birçok ülkeden gazetecinin de akreditasyon yaptırdığı ifade edildi.

Derbiyi naklen yayınlayacak olan beIN France, karşılaşma için özel bir ekip görevlendirdi. Karşılaşmanın öncesi ve sonrasında görev yapacak üç kişilik ekibin Türkiye’deki atmosferi Fransa’ya yansıtacağı belirtildi.