Derbi öncesi Fenerbahçe taraftarı yangın çıkardı

Olay, Kadıköy Kızıltoprak Mahallesi Itri Dede Sokak'ta saat 13.30 sıralarında meydana geldi.

Bina sakinlerinin anlattığına göre bir grup Fenerbahçe taraftarı, bu akşam Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası maçı öncesi sokakta toplandı.

4. KATTAKİ DAİREYE İSABET ETTİ

Slogan atan taraftarlar sokakta havai fişek kullandı. Bu sırada havai fişeklerden biri 10 katlı apartmanının 4. katındaki dairenin penceresine isabet etti. Pencerenin panjuru alev aldı.

İTFAİYE SÖNDÜRDÜ

Panik yaşayan bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri pencerenin panjurunda çıkan ufak çaplı yangını söndürdü. Olay sırasında dairede kimsenin olmadığı belirtildi.

BİNA SAKİNLERİ ŞİKAYETÇİ

Bina sakinleri taraftarlar nedeniyle yıllardır rahatsız olduklarını belirttiler. Bina sakini Esra Öztürk, olayla ilgili, "Fenerbahçe stadının burada olduğu süreden beri taraftarın evimizin dibinde toplanmasından dolayı daha önce bu olaylara maruz kaldık. Her seferinde yangın tehlikesi olabilir, ateşli bir şey kullanmayın dememize rağmen taraftar tabii ki bunu hiç dinlemedi. Kendilerini kaybediyorlar. Bu sefer korktuğumuz başımıza geldi. Ciddi bir yangın tehlikesi geçirdik. Bu konudaki şikâyetleri hem valiliğe, hem belediyeye, hem BİMER'e belirtmiştik. Bundan sonra bir olay tekrarlarsa o zaman çok daha kötü sonuçlar doğurabilir. Mutlaka önlem alınması gerekli" dedi.