Derbi öncesi Fenerbahçe'de Kjaer belirsizliği

Fenerbahçe’de derbi hazırlıkları tüm hızıyla sürerken teknik heyeti mutlu eden en önemli olay tam kadro çalışmaktı.

KJAER ANTRENMANA KATILMADI

Ancak teknik direktör Dick Advocaat ve kurmaylarının bu sevinci fazla uzun sürmedi.

Sarı-Lacivertliler’in savunmadaki önemli ismi Simon Kjaer ağrılarının artması nedeniyle dün yapılan antrenmana katılmadı. Kulüp sağlık heyeti tarafından yoğun bir tedaviye alınan Danimarkalı yıldızın durumu bugün yapılacak antrenmanda netlik kazanacak ve tecrübeli oyuncu iyileşmesi halinde takıma katılacak.