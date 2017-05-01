Derbi öncesi Şener'den kötü haber

7 Mayıs Pazar günü Vodafone Arena'da Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe'de eksikler can sıkıyor.

FABİANO'DAN SONRA ŞENER DE DERBİDE YOK

Konuk ettiği Çaykur Rizespor maçında çapraz bağları kopan Fabiano gibi sakatlar listesine Şener Özbayraklı da eklendi. Mücadelede sakatlanan milli futbolcunun, sol üst arka adelesinde yırtık tespit edildi.

Şener, en az iki hafta sahalardan uzak kalacak. Sakatlıkları bulunan Simon Kjaer ve Jeremain Lens'in durumu belirsizliğini koruyor. Beşiktaş derbisini kaçırak bir diğer isim ise sarı kart cezalısı Mehmet Topal oldu.

Ayrıca omzundan sakatlanan Fernandao sezonu kapatmıştı.