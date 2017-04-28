Derbide deplasman yasağı geri dönebilir

Beşiktaş, Başakşehir'i devirip, haftaya da Başakşehir, Antalya'da puan bırakırsa Kartal, 7 Mayıs günü Fenerbahçe derbisine tur için çıkabilir.

Bu ihtimal yeni bir sorunu beraberinde getirecek. Beşiktaş, bu maçta şampiyonluk turunu atma hesabı yaparken, İl Güvenlik Kurulu da bu ihtimal karşısında nasıl tavır alacağını kara kara düşünüyor.

Çünkü derbide Beşiktaş tur atarsa, Fenerliler'in güvenli bir şekilde tahliyesi neredeyse imkansız hale gelecek. Bu yüzden de 'Deplasman yasağı' uygulaması geri dönebilir.

FENERBAHÇELİLER KUTLAMA İZLEYECEK

Derbi öncesi puan cetveline göre İl Güvenlik Kurulu Fenerbahçe taraftarlarını maça almayabillir. İki tarafın yöneticilerinin de bulunacağı toplantıda ihtimaller değerlendirilip, karar verilecek. İdareciler, şampiyonluğun ilan edilmesi durumunda, Fenerbahçeli taraftarların stattan ayrılmasının imkansız hale geleceğini düşünüyor.

Bu durumda F.Bahçeli taraftarlar da saatlerce Vodafone Arena'da kalıp, Siyah-Beyazlılar'ın şampiyonluk kutlamalarına şahitlik etmek durumunda kalacak.

LYON MAÇI MODELİ UYGULANABİLİR

Ancak bu da rakip taraftarla yaşanabilecek tatsız olaylara ortam hazırlayabilir. Bu yüzden F.Bahçeliler'in derbiye gelmemesi konuşulacak. Lyon modelinin uygulanması gündeme gelecek.

Ancak bu kararın alınabilmesi için F.Bahçe tarafının da rızası aranacak. F.Bahçe cephesinin de taraftarının böyle bir ortamda kalmaması için anlayışlı davranacağı hesap ediliyor. F.Bahçeliler, kupada 6 yıl sonra deplasmanda yer almıştı.