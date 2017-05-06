Derbide golleri yabancılar atıyor

93 yıllık rekabetteki son 28 randevuda filelere giden toplam 76 golden 59'unda yabancıların imzası bulunuyor.

SON 28 MAÇA YABANCI DAMGASI

İki takım arasındaki 22'si Süper Lig, 4'ü Türkiye Kupası, 2'si de TFF Süper Kupa olmak üzere son 28 resmi maçta Fenerbahçe'nin 45 golünden 35'ine, Beşiktaş'ın ise 31 golünden 21'ini yabancı futbolcuları kaydetti.

Bu arada, Fenerbahçeli Kuyt ve Kjaer ile Beşiktaşlı Tosic de birer kez kendi kalesine gol atma şanssızlığını yaşadı.

BEŞİKTAŞ'IN GOLLERİ

Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynadığı son 28 maçta gollerini atan oyuncular şunlar:

Bobo (6), Almeida (4), Nobre (2), Holosko (2), Olcay Şahan (2), Gomez (2), Serdar Özkan (1), Yusuf Şimşek (1), Fink (1), Uğur İnceman (1), Guti (1), Ekrem Dağ (1), İbrahim Toraman (1), Simao (1), Egemen Korkmaz (1), Niang (1), Motta (1)

Siyah-beyazlıların 2 golünü de Fenerbahçeli Kuyt ve Kjaer kendi kalesini attı.

FENERBAHÇE'NİN GOLLERİ

Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile yaptığı son 28 maçtaki golcüleri ise şunlar:

Alex (10), Sow (8), Guiza (3), Kezman (2), Deivid (2), Semih Şentürk (2), Gökhan Gönül (2), Emenike (2), Van Persie (2), Tümer Metin (1), Selçuk Şahin (1), Niang (1), Cristian Baroni (1), Yobo (1), Stoch (1), Kuyt (1), Volkan Şen (1), Nani (1)

Sarı-lacivertli takımın diğer 3 golünü Beşiktaşlı Necip Uysal, Egemen Korkmaz ve Tosic kendi kalelerine attı.