Derbide ibre Fırat Aydınus'a döndü

Pazar günü oynanacak derbide görev alacak hakemle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

ÖNCE ÇAKIR FAVORİYDİ

Süper Lig'in en kritik maçını yönetecek hakemle ilgili olarak pazartesi günü ilk olarak DHA tarafından Cüneyt Çakır'ın favori, Fırat Aydınus'un plase, Mete Kalkavan'ın sürpriz olduğu yazılmıştı.

F.BAHÇE KARŞI ÇIKTI İBRE AYDINUS'A DÖNDÜ

9. hafta hakemlerini atamak için toplanan Merkez Hakem Kurulu (MHK) Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için Cüneyt Çakır'ı uygun görmüştü. Ancak iddialara göre, Fenerbahçe cephesinin Çakır'a mesafeli oluşu ve bu konuda tepki koyması sonucu Fırat Aydınus ismi ağırlık kazandı.

ÇAKIR 2016'DAN BERİ SARI-LACİVERLİLERİN MAÇINI YÖNETMEDİ

Bu sezon geride kalan 8 haftada hiçbir Fenerbahçe maçında görev yapmayan Cüneyt Çakır, son olarak sarı-lacivertli takımın 12 Aralık 2016'da deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 yenildiği maçta düdük çalmıştı.

Çakır bu maçta Moussa Sow'un röveşata ile attığı golü faul nedeniyle iptal ederek Fenerbahçelilerin tepkisini çekmişti. Çakır o maçtan sonra hiçbir Fenerbahçe maçında görev yapmadı. MHK ligin 9. hafta maçlarında görev alacak isimleri yarın açıklayacak.