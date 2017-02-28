Derbinin adamı Talisca'dan ayrılık açıklaması

Beşiktaş'a Galatasaray derbisinde zaferi getiren Anderson Talisca, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Talisca'nın açıklamaları şöyle;

BAŞKANIMIZ BONSERVİSİMİ ALIR

"Maç öncesinde akıllı oynamamız gerektiğini konuştuk. Bütün takımı, bütün camiayı kutlarım. Taraftarın gösterdiği ilgi beni ayakta tutuyor. Her şey yolunda giderse, başkanımız da bonservisimi alır. Şampiyon olursak, kariyerim için üst düzey bir nokta olur. Ama bunu konuşmak için erken. Frikikte faul bana yapılmıştı. Quaresma'ya çok saygım var. İstedim ve bana bıraktı."