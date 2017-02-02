Ensonhaber.com'a dön

Beşiktaş-F.Bahçe derbisinin hakemi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Beşiktaş-F.Bahçe derbisinin hakemi belli oldu
Yorum Yap

Beşiktaş ile Fenerbahçe'yi Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş Arena'da karşı karşıya getirecek derbinin hakemi beklendiği gibi Ali Palabıyık oldu.

Tek maç eleminasyon usulüne göre oynanacak maç 5 Şubat Pazar günü saat 20:30'da başlayacak ve kazanan takım adını çeyrek finale yazdıracak.


ALİ PALABIYIK'IN KARNESİ

Beşiktaş, Ali Palabıyık'ın yönettiği 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi alırken, Fenerbahçe ise Ali Palabıyık'ın düdük çaldığı 12 müsabakada 6 galibiyet 3 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.


2. DERBİSİNİ YÖNETECEK

2016-2017 sezonunun ilk yarısında oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisiyle kariyerindeki ilk derbiyi yöneten Ali Palabıyık, Beşiktaş-Fenerbahçe maçıyla ikinci kez derbi maçlarda düdük çalmış olacak.

Ali Palabıyık'ın yönettiği Beşiktaş-Galaatasaray derbisi 2-2 berabere bitmişti.

DİĞER MAÇLARIN HAKEMLERİ DE BELLİ OLDU

4 Şubat Cumartesi:

14.00 Tuzlaspor-Sivasspor: Kutluhan Bilgiç
16.15 Gençlerbirliği-Kayserispor: Bülent Yıldırım
18.30 Şanlıurfaspor-Çaykur Rizespor: Alper Ulusoy
20.30 Medipol Başakşehir-Galatasaray: Mete Kalkavan

5 Şubat Pazar:

12.30 Akhisar Belediyespor-Gümüşhanespor: Özgür Yankaya
15.30 Atiker Konyaspor-Ümraniyespor: Arda Kardeşler
16.15 Kasımpaşa-Osmanlıspor: Ümit Öztürk
20.30 Beşiktaş-Fenerbahçe: Ali Palabıyık


BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM