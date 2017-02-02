Beşiktaş-F.Bahçe derbisinin hakemi belli oldu

Beşiktaş ile Fenerbahçe'yi Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş Arena'da karşı karşıya getirecek derbinin hakemi beklendiği gibi Ali Palabıyık oldu.

Tek maç eleminasyon usulüne göre oynanacak maç 5 Şubat Pazar günü saat 20:30'da başlayacak ve kazanan takım adını çeyrek finale yazdıracak.





ALİ PALABIYIK'IN KARNESİ

Beşiktaş, Ali Palabıyık'ın yönettiği 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi alırken, Fenerbahçe ise Ali Palabıyık'ın düdük çaldığı 12 müsabakada 6 galibiyet 3 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.





2. DERBİSİNİ YÖNETECEK

2016-2017 sezonunun ilk yarısında oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisiyle kariyerindeki ilk derbiyi yöneten Ali Palabıyık, Beşiktaş-Fenerbahçe maçıyla ikinci kez derbi maçlarda düdük çalmış olacak.

Ali Palabıyık'ın yönettiği Beşiktaş-Galaatasaray derbisi 2-2 berabere bitmişti.

DİĞER MAÇLARIN HAKEMLERİ DE BELLİ OLDU

4 Şubat Cumartesi:

14.00 Tuzlaspor-Sivasspor: Kutluhan Bilgiç

16.15 Gençlerbirliği-Kayserispor: Bülent Yıldırım

18.30 Şanlıurfaspor-Çaykur Rizespor: Alper Ulusoy

20.30 Medipol Başakşehir-Galatasaray: Mete Kalkavan

5 Şubat Pazar:

12.30 Akhisar Belediyespor-Gümüşhanespor: Özgür Yankaya

15.30 Atiker Konyaspor-Ümraniyespor: Arda Kardeşler

16.15 Kasımpaşa-Osmanlıspor: Ümit Öztürk

20.30 Beşiktaş-Fenerbahçe: Ali Palabıyık



