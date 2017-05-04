Beşiktaş-F.Bahçe derbisinin hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

FIRAT AYDINUS DÜDÜK ÇALACAK

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 7 Mayıs Pazar günü Vodafone Arena'da saat 19.00'da başlayacak derbide Fırat Aydınus görev alacak.

Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Derbinin dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

İKİ TAKIM DA 4 KEZ KAZANDI

Fırat Aydınus, daha önce 9 kez Beşiktaş-Fenerbahçe derbilerinde görev aldı. Bu 9 karşılaşmada Fenerbahçe ve Beşiktaş 4'er kez kazanırken, 1 maç da berabere bitti.

EN SON 2015'DE BEŞİKTAŞ MAÇI YÖNETTİ

Fırat Aydınus, 29 haftası geride kalan Süper Lig'de bu sezon hiç Beşiktaş'ın maçını yönetmemişti, Fenerbahçe derbisiyle ilk kez siyah-beyazlı takımın maçını yönetecek.

Aydınus ayrıca en son 21 Eylül 2015 yılında Beşiktaş'ın maçında düdük çalmıştı.