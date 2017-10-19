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Derbinin hakemi belli oldu

Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçını Cüneyt Çakır yönetecek.

Derbinin hakemi belli oldu
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Süper Lig'de haftanın en kritik maçına Cüneyt Çakır atandı. Galatasaray'la Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek derbiyi yönetecek olan Çakır, sarı-lacivertli ekip tarafından istenmiyordu. En son Aralık 2016'da bir Fenerbahçe maçı yöneten Cüneyt Çakır, 1 yıl sonra derbiyle yeniden sarı-lacivertlilerin maçında düdük çalacak.

EN SON ARALIK 2016'DA F.BAHÇE MAÇI YÖNETTİ

Bu sezon geride kalan 8 haftada hiçbir Fenerbahçe maçında görev yapmayan Cüneyt Çakır, son olarak sarı-lacivertli takımın 12 Aralık 2016'da deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 yenildiği maçta düdük çalmıştı.

Çakır bu maçta Moussa Sow'un röveşata ile attığı golü faul nedeniyle iptal ederek Fenerbahçelilerin tepkisini çekmişti. Çakır o maçtan sonra hiçbir Fenerbahçe maçında görev yapmadı. MHK ligin 9. hafta maçlarında görev alacak isimleri yarın açıklayacak.

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