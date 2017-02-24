Derbinin kaderi onların ellerinde

Türk Telekom Arena'da yapılacak karşılaşmada kaleyi korumaları beklenen Galatasaray'ın 30 yaşındaki Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera ile Beşiktaş'ın 29 yaşındaki İspanyol file bekçisi Fabricio Agosto Ramirez'in sergileyeceği performans, derbinin sonucuna doğrudan etki edecek.

MUSLERA'NIN 31. DERBİSİ

Fernando Muslera, Beşiktaş ile yapılacak karşılaşmayla Türkiye kariyerindeki 31. derbisine çıkacak.

Uruguaylı kaleci, Galatasaray'ın daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadığı 25 Süper Lig, 4 TFF Süper Kupa ve bir Türkiye Kupası olmak üzere toplam 30 derbide görev aldı.

Sarı-kırmızılı takım, Muslera'nın kaleyi koruduğu bu maçlarda 14 galibiyet, 10 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.

Muslera, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye karşı oynadığı maçlarda kalesinde toplamda 29 gole engel olamadı.

FABRİ'NİN 4. DERBİSİ

Beşiktaş'ın sezon başında transfer ettiği Fabricio Agosto Ramirez, Türkiye kariyerinde 4. kez bir derbide görev yapacak.

Bu sezon sergilediği başarılı performansla kaleyi Tolga Zengin'den alan Fabricio, takımının daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynadığı 3 derbide de galibiyet göremedi.

Siyah-beyazlı takım, Fabricio'nun ligde forma giydiği derbilerde Galatasaray ile 2-2, Fenerbahçe ile de 0-0 berabere kaldı. Beşiktaş, İspanyol kalecisinin kaleyi koruduğu Ziraat Türkiye Kupası'ndaki derbide ise Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu.

BU SEZON NELER YAPTILAR?

Fernando Muslera bu sezon Süper Lig'de oynanan tüm maçlarda görev alırken, Fabricio ise 19 müsabakada kaleye geçti.

Galatasaray, Muslera'nın oynadığı bu maçlarda rakiplerinin 21 golüne engel olamadı.

Beşiktaş da Fabricio'nun görev aldığı karşılaşmalarda kalesinde 15 gol gördü. Siyah-beyazlı takım, Tolga Zengin'in forma giydiği 2 maçta ise 3 gol yedi.

Fernando Muslera 6 maçta rakiplerin gol bulmasına izin vermezken, Fabricio ise 7 maçı gol yemeden bitirdi.