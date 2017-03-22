Derin Galatasaray'ın planı Fatih Terim ve Ali Dürüst

Galatasaray'da çok sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kulübün en etkili isimlerinden biri olan ve 'Derin Galatasaray' olarak anılan İnan Kıraç önceki gün efsane başkan Faruk Süren ile bir araya geldi. Galatasaray Adası'ndaki yemekte Kıraç'ın Süren'e yeniden başkan olması için teklifte bulunduğu öğrenildi.

TERİM VE DÜRÜST YUVAYA DÖNECEK

Geçmiş yıllarda birçok kez ismi başkanlık için geçen ve her seferinde teklifleri geri çeviren Süren'in bu kez farklı bir tutum içinde olduğu öğrenildi. Hatta Süren'in ekibinde yer alacak isimlerin bile bu zirvede masaya yatırıldığı belirlendi.

Faruk Süren'in yeniden başkanlık koltuğuna oturması durumunda Ali Dürüst ve Fatih Terim de yuvaya dönecek. 1996- 2000 yılları arasında yaşanan unutulmaz başarıların mimarı olan bu üçlüye camianın her kesiminden büyük bir destek gelmesi bekleniyor. Dursun Özbek'i koltuğundan indirmek için kolları sıvayan muhalefet ilk hamlesini 25 Mart'ta yapacak.

ÖZBEK KABUL ETMEZSE 2018'E KALACAK

Başkan Özbek'e erken seçim baskısı yapacak olan muhalefet, olumsuz yanıt alması durumunda gerekirse ibra kozunu kullanacak. Özbek'e "Eğer erken seçime gitmezsen seni ibra etmeyiz" diyecek olan muhalefet eğer istediğini alırsa müthiş plan devreye sokulacak. Özbek'in direnmesi durumunda ise 2018 yılındaki olağan genel kurul öncesi Faruk Süren başkan adaylığını açıklayacak..