Derrick Rose Cleveland'a transfer oldu

Bugüne kadar takımı New York Knicks dahil olmak üzere birçok takımla temasa geçen Derrick Rose, en son olarak Milwaukee Bucks, Los Angeles Lakers ve Cleveland Cavaliers'la görüşmüştü. Fiziksel testlerden geçen Rose, Cavaliers ile anlaşmaya vardı.

2.1 MİLYON EURO KAZANACAK

Seçimini son 3 yılın finalistinden yana kullanan Derrick Rose, Cleveland Cavaliers'la 1 yıl için 2.1 milyon dolarlık minimum bir anlaşma sağladı.

Derrick Rose'un gelmesiyle 2009-2016 yılları arasında NBA'de normal sezon MVP'si olan bütün oyuncular ya Cleveland Cavaliers'ta ya da Golden State Warriors'ta oynuyor olacak