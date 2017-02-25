Derya Can’dan buz altında yeni dünya rekoru

Avusturya’nın Weissensee kentinde 35 santimetre kalınlığındaki buzla kaplı Weissensee Gölü'nde rekor denemesi yapan Can, tek nefeste 1 dakika 47 saniyede 120 metre buz altında yüzmeyi başardı.

Fransız sporcu Aurore Asso'ya ait 112,3 metrelik yatay dalış rekorunu kırmayı başaran milli sporcuya denemesi sırasında eşi Tayfun Göçen, antrenörü Adnan Yanbay ve güvenlik ekipleri eşlik etti.

Hava sıcaklığının 2 derece, su sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü gölde, kar yağışı altında 4 metrekarelik bir delikten suya giren Can, buz altında 60 metreden geri dönerek giriş yaptığı delikten su yüzüne çıktı.

"GUİNESS'E GİRMEYE DE HAK KAZANDI"

Yaptığı ilk ölçümde 116 metre ile rekor kırıldığını belirten Noter Josef Trampitsch, daha sonra katedilen mesafeyi 120 metre olarak düzelterek kayıtlara geçirdi. Can, böylelikle Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye de hak kazandı.

CAN: 3 AYDA 3 DÜNYA REKORU KIRDIM

Derya Can, dalış sonrası yaptığı açıklamada, "2014 yılında Cumhurbaşkanımız benden yeni bir rekor istemişti. 2015 yılında hamile olduğum için spora ara verdim. Aralık ayında 2 dünya rekoru birden kırdım. Bu rekorla 3 ayda 3 dünya rekoru kırarak, verdiğim sözü fazlasıyla tutmuş oldum." ifadelerini kullandı.