Desailly'den Beşiktaş'a övgü

Fransa futbolcunun efsane ismi Marcel Desailly, Beşiktaş’ın sergilediği performansa övgüler yağdırdı.

BEŞİKTAŞ KOLLEKTİF BİR OYUN OYNADI

Siyah beyazlıların akıllıca oynadığını ifade eden Marcel Desailly, “Müthiş bir taraftar atmosferi vardı. Maçın başından itibaren Galatasaray’ın biraz daha zayıf kaldığını söyleyebilirim. Fiziksel açıdan yetersiz kaldılar. Beşiktaş kollektif bir oyun oynadı. Sergiledikleri oyundan çok keyif aldım. Bugün oldukça sabırlı davrandılar. Çok çalıştılar ve yavaş yavaş oyunun içine dahil oldular. Tudor’un biraz daha hırslı bir takım çıkaracağını düşündük. Özellikle Podolski çok yetersiz kaldı.” ifadelerini kullandı.