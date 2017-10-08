Deschamps Fransa'nın en çok maç kazanan teknik adamı

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 9. haftası A Grubu'nda Fransa, zorlandığı maçta konuk olduğu Bulgaristan'ı 1-0 ile geçerken Fransız teknik adam Deschamps da ekibinin başında 42'inci galibiyetini yaşadı.
48 YAŞINDA 42 MİLLİ GALİBİYETLE TARİHE GEÇTİ
Böylece 48 yaşındaki Deschamps 41'er galibiyete sahip Michel Hidalgo ve Raymond Domenech'i geride bırakarak Fransa Milli Takımı tarihine geçti.
2012'DE BAŞLAYAN MİLLİ KARİYERİNDE ZİRVEDE
Deschamps 2012 yılında milli takım teknik direktörü olmuş, takımıyla 2014 Dünya Kupası'nda çeyrek finale kadar çıkmış, EURO 2016 Kupası'nda ise final oynama başarısını göstermişti.
Fransa Milli Takımı, Bulgaristan galibiyetiyle 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda lider durumda bulunuyor.