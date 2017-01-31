Dev derbinin bilet fiyatları belli oldu

Türkiye Kupası ikinci tur maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe 5 Şubat Pazar günü Beşiktaş Arena'da kozlarını paylaşacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak maçın kazananı adını çeyrek finale yazdıracak.
Beşiktaş, resmi sitesinden maçın bilet fiyatlarını açıkladı.
BİLET FİYATLARI
Kategori 1 : 375TL
Kategori 2 : 350TL
Kategori 3 : 325TL
Kategori 4 : 300TL
Kategori 5 : 260TL
Kategori 6 : 220TL
Kategori 7 : 140TL
Kategori 8 : 130TL
VIP : 800TL
1903 A-E BLOK : 800TL
1903 B - D BLOK : 850TL
1903 C BLOK : 900TL
0-6 yaş arası çocuklar ücretsizdir.