Ensonhaber.com'a dön

Dev derbinin bilet fiyatları belli oldu

Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek derbinin bilet fiyatları belli oldu.

Yorum Yap

Dev derbinin bilet fiyatları belli oldu

Türkiye Kupası ikinci tur maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe 5 Şubat Pazar günü Beşiktaş Arena'da kozlarını paylaşacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak maçın kazananı adını çeyrek finale yazdıracak. 

Beşiktaş, resmi sitesinden maçın bilet fiyatlarını açıkladı.

BİLET FİYATLARI

Kategori 1 : 375TL
Kategori 2 : 350TL
Kategori 3 : 325TL
Kategori 4 : 300TL
Kategori 5 : 260TL
Kategori 6 : 220TL
Kategori 7 : 140TL
Kategori 8 : 130TL
VIP : 800TL
1903 A-E BLOK : 800TL
1903 B - D BLOK : 850TL
1903 C BLOK : 900TL

0-6 yaş arası çocuklar ücretsizdir.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM