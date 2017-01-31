Dev derbinin bilet fiyatları belli oldu

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Fenerbahçe'nin sadece 10 numara sorunu olmadığı belirtti.

Mehmet Ekici, Muharrem Usta ile yaptığı görüşmede sezon sonu için F.Bahçe ile sözleşme imzaladığını söyledi.

Bu sezon birçok maçta takımını sırtında taşıyan Lens, Kayserispor maçında sorumluluk almaktan kaçınan takım arkadaşlarını eleştirdi.

Lens patladı: Her şeyi ben mi yapacağım

Aziz Yıldırım, Kayseri'de alınan farklı mağlubiyet sonrası başta Volkan Demirel olmak üzere bütün futbolcuları sert bir dille eleştirdi.

1 Beşiktaş'ın Mehmet Ekici kararı Beşiktaş yönetimi, Mehmet Ekici'nin Fenerbahçe'de oynamak istemesi sebebiyle bu transferden vazgeçti.

2 Beşiktaş Demba Ba'ya maaş vermeyecek Beşiktaş yönetimi, 6 aylığına kiraladığı Demba Ba için ne kulübüne ne de kendisine tek kuruş para ödemeyecek.

3 Levent Nazifoğlu'ndan Fatih Altaylı'ya sert cevap Levent Nazifoğlu, kendisi hakkında ağır eleştirilerde bulunan Fatih Altaylı'ya ''Kucaktan kucağa oturan bir adamsın'' diyerek cevap verdi.

4 Demba Ba Beşiktaş'a geri dönüyor Beşiktaş, Çin'e sattığı eski golcüsü Demba Ba'yı yeniden kadrosuna katıyor.

5 Beşiktaş 100 milyona sattığı 3 ismi bedavaya geri aldı Beşiktaş yönetimi, toplam 100 milyon TL'ye sattığı Demba Ba, Ersan ve Atınç'ı bedavaya geri alarak büyük bir yöneticilik başarısı gösterdi.

6 Galatasaray'dan Tolgay Arslan atağı Başta Selçuk İnan olmak üzere orta sahadaki futbolculardan memnun olmayan yönetim, Tolgay Arslan'ı transfer etmek için harekete geçti.

7 Podolski'den Fenerbahçe'ye gönderme: Pastırmanın gücü Podolski, Fenerbahçe'nin Kayserispor'a 4-1 yenilmesinin ardından sosyal medya hesabından sarı-lacivertlilerle dalga geçti.

8 F.Bahçe Volkan Demirel'den sonraki kalecisini buldu Fenerbahçe yönetimi, Kayseri Erciyesspor'un 16 yaşındaki yetenekli kalecisi Caner Yurdakul'u transfer etmek için girişimlere başladı.

9 Floyd milyar dolarlık maça çıkacak Kafes dövüşü şampiyonu McGregor ile yenilgisiz boksör Floyd 1 milyar dolarlık maça çıkacak.