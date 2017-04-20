Dev derbinin hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 23 Nisan Pazar günü oynanacak maçta görev yapacak hakem Fırat Aydınus, bu sezonki ilk derbisine çıkacak.

İstanbul bölgesi hakemi Aydınus, son olarak 25 Ekim 2015'te Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbide görev yaptı.

Kadıköy'de oynanan karşılaşma Diego Ribas ve Olcan Adın'ın karşılıklı golleriyle 1-1 berabere bitti.

Avrupa kupalarına katılma yolunda iki takım için de son derece önemli olan derbiye Fırat Aydınus'un atanması iki takım taraftarlarını da mutlu etmedi.

Fırat Aydınus daha önce hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın maçlarında tartışmalara kararlara imza atmıştı.

9. KEZ G.SARAY-F.BAHÇE DERBİSİ YÖNETECEK

Fırat Aydınus, kariyerinde biri Türkiye Kupası olmak üzere 8 kez Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşmasında düdük çaldı.

Aydınus'un görev aldığı maçlarda Fenerbahçe 3, Galatasaray 2 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, 3 karşılaşma da berabere tamamlandı.

Sarı-lacivertli takım bu maçlarda 8 gol atarken, Galatasaray 7 golle rakibine cevap verdi.

7 KIRMIZI 40 SARI KART

Aydınus, yönettiği Fenerbahçe-Galatasaray maçlarında 7 kez kırmızı, 40 kez de sarı kartına başvurdu.

Tecrübeli hakem, Fenerbahçeli futbolculara 4 kez kırmızı, 19 kez de sarı kartını gösterdi. Aydınus, sarı-kırmızılı oyuncuları da 3 kırmızı, 21 sarı kartla cezalandırdı.