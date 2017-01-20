Dev kulüplerde yeni logo modası

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'un, logosunda değişikliğe gitmesi, akıllara yakın zamanda logolarını değiştiren diğer Avrupa kulüplerini getirdi.

SON DEĞİŞİKLİK JUVE'DEN

İtalya Serie A’da son 5 sezonu zirvede tamamlayan ve bu yıl da şampiyonluğun en güçlü adayı Juventus, yeni logosunu kamuoyuna tanıttı. Yeni logonun, bir öncekinin aksine daha sade, kulübün siyah-beyaz çubuklu klasik formasını andıracak şekilde dinamik formda tasarlanan, baş harf "J"den oluştuğu dikkati çekti. İngiltere Premier Lig'de Everton, Manchester City ve West Ham United, Fransa'da Paris Saint-Germain ve Lille yakın zamanda kulüp logolarını yeniden tasarlamıştı.

EVERTON BİR SEZON İÇİN DEĞİŞİKLİĞE GİTMİŞTİ

Liverpool şehrinin mavi-beyazlı ekibi Everton, uzun yıllar kullandığı logosunu 2013-2014 sezonu için değiştirmiş ve taraftarının tepkisini çekmişti. Değişen kulüp armasından, "Sadece en iyi yeterince iyidir" sloganı çıkartılmıştı. Taraftarının eleştirisi doğrultusunda, Everton kulübü, 2014-2015 sezonundan itibaren kullanılacak yeni logosunu taraftarının oylamasına sundu. Oylamada galip gelen, hali hazırdaki logoya, kulübün Latince sloganı tekrar eklenmiş, Everton kulesi revize edilmiş ve kulenin iki tarafına da defne yaprakları ilave edilmişti. Yeniden tasarlanan kulüp arması, resmi olarak 2014 yılının Temmuz ayında tanıtıldı.

MANCHESTER CİTY AMBLEMİNİ DEĞİŞTİRDİ

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City de yakın geçmişte kulüp armasını değiştiren kulüpler arasında yer alıyor. İngiliz devi, doksanlı yılların sonundan, 2016 yılına kadar kullandığı, tek başlı altın renkli kartal simgeli ve üç yıldızlı ambleminden, geçen yıl vazgeçti. Kulübün dairesel yapıya sahip yeni logosunda, kalkanın içinde yüzen bir gemi, Manchester City yazısı ve kulübün "Manchester City" adıyla kurulduğu tarihi olan 1894 ifadesi ve kırmızı bir gül bulunuyor. Bir önceki armanın alt kısmında Türkçesi "Savaşta gurur" anlamına gelen Latince slogan, yeni armada yer almıyor.

WEST HAM DA ARMASINI DEĞİŞTİRDİ

Bir diğer İngiliz kulübü West Ham United da armasını yeniden tasarlayan takımlar arasına girdi. Bu sezon yeni stadı, Londra Olimpiyat Stadyumu'na taşınan Doğu Londra ekibi, bir önceki logosunda kullandığı kale simgesini yeni armasına taşımazken, "West Ham United" ifadesi de amblemin üst kısmına yerleştirildi. Kulübün 2016 yazında tanıtılan yeni armasında da yer alan çift çekicin alt kısmına da "Londra" yazısı eklendi. Taraftarlar yeni tasarıma eklenen Londra ibaresini ise gereksiz buldu.

PSG YENİ ARMASIYLA 2013-14 SEZONUNDA TANIŞTI

Fransa Birinci Ligi'nde (Ligue 1) son dört sezonu şampiyon kapatan başkent ekibi, Paris Saint-Germain, yeni logosuna kulübün kuruluş tarihi olan 1970 ile şehrin en ünlü simgelerinden biri olarak kabul edilen Eyfel Kulesi'nin altında yer alan beşiği dahil etmedi. 2013-2014 sezonundan itibaren kullanılan yeni armanın üst kısmında "Paris", alt kısmında ise "Saint-Germain" ifadeleri bulunuyor. Bir diğer Ligue 1 ekibi, Lille ise halen kullanmakta olduğu kulüp armasını 2012 yazında kamuoyuna tanıttı. Bir önceki logoda, kulübün simgesi olan danua cinsi av köpeği yeni logoda da kendisine yer buldu. Mücadeleyi, gücü ve zarafeti sembolize ettiği ifade edilen danua cinsi köpek, yeni amblemde kırmızı-beyaz parçalı bir kalkanı andıran bir simgenin içinde yer alıyor. Bir önceki logodaki, "Lille Metropole" (Lille büyükşehir) ifadesi ise yeni armada yer almadı. Kulüp, logosunda yalnızca "Lille LOSC" (Lille Olimpik Spor Kulübü) ifadesini kullanmayı tercih etti.