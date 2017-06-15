Dev maç 26 Ağustos'ta

Dev randevunun toplam cirosunun 625 milyon dolarlık Mayweather-Pacquiao karşılaşmasının cirosunu geçip geçemeyeceği merak konusu Boks dünyasının merakla beklediği maçın tarihi açıklandı.

26 AĞUSTOS'TA

Efsane boksör Floyd Mayweather ile UFC dövüşçüsü Conor McGregor arasındaki maç 26 Ağustos'ta Las Vegas'ta yapılacak. İki sporcu da sosyal medya hesaplarından maçın duyurusunu yaptı.

Boks kurallarıyla gerçekleşecek maçın bahislerde net favorisi Mayweather... Eylül 2015'ten beri ringe çıkmayan, yaptığı 49 maçı da kazanan Maywether, bahislerde 1,091 veriyor. Mayweather'ın Pacquiao ile son maçı öde-izle geliri dahil toplam 625 milyon dolar ciroya ulaşmıştı. Mayweather-McGregor randevusunun bunu geçip geçemeyeceği, hatta 1 milyar dolar duvarını aşıp aşamayacağı merak konusu...