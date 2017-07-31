Devler Ligi'nde rövanş heyecanı başlıyor

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Fatih Terim’e verilecek tazminat hakkında şöyle konuştu

1 Semih Kaya'nın ayağının kırıldığı o an Sparta Prag forması giyen Semih Kaya'nin, Çek Cumhuriyeti'nde oynanan ilk hafta maçında ayak tarak kemiği kırıldı.

2 Bekir İrtegün FETÖ itirafçısı oldu ByLock kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan Bekir İrtegün, itirafçı olduğu için serbest bırakıldı.

3 Fatih Altaylı: Fenerbahçe lobisi Fatih Terim'i istemedi Fatih Altaylı, TFF'deki Fenerbahçe lobisinin Fatih Terim'in üzerine oynadığını ve sonunda görevden almayı başardıklarını söyledi.

4 Kjaer'in maaşının yarısını F.Bahçe ödeyecek Sevilla ile 13 milyon euro karşılığında anlaşan F.Bahçe'de, Kjaer'in maaşıyla ilgili yaşanan sıkıntı da çözüme kavuştu.

5 Ben Arfa'nın tercihi Fenerbahçe oldu Ben Arfa'nın menajeri, Fransız oyuncunun Türkiye'de gideceği tek takımın Fenerbahçe olduğunu söyledi.

6 Lucescu Mehmet Özbek'in gönderilmesini istedi Mircea Lucescu, Galatasaray Yöneticisi Can Topsakal ile yaptığı görüşmede Florya'nın tek patronu olmak istediğini söyledi.

7 Fenerbahçe Edin Visca'yı istiyor Transfer çalışmalarını devam ettiren Fenerbahçe, Edin Visca için Başakşehir'e 3.5 milyon euro ve Stoch'u vermeyi önerdi.

8 Trabzonspor'un 50. yıl kutlamaları Trabzonspor Kulübü'nün 50. yıl kutlamaları çerçevesinde Gurbetçi Gençler taraftar grubu, Sütlüce Parkı'nda etkinlik düzenledi.

9 Şenol Güneş'in Volkan Şen talebi Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Volkan Şen'in transfer edilmesini istedi.