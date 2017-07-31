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Devler Ligi'nde rövanş heyecanı başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu rövanş maçları yarın başlıyor.

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda 3. ön  eleme turu rövanşları, yarın ve 2 Ağustos Çarşamba günü yapılacak. Bu turdaki tek  Türk temsilcisi Medipol Başakşehir, 3-3 biten ilk maçın rövanşında, Belçika ekibi  Club Brugge'ü 2 Ağustos Çarşamba günü saat 20.45'te ağırlayacak.
 
Üçüncü ön eleme turunda oynanacak rövanş maçlarının programı (TSİ)  şöyle:

YARIN

 
20.00 Sheriff (Moldova) - Karabağ (Azerbaycan) (0-0)
 

2 AĞUSTOS (ÇARŞAMBA)

 
20.00 CSKA Moskova (Rusya) - AEK (Yunanistan) (2-0)
 
20.00 APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Viitorul (Romanya) (0-1)
 
20.00 BATE (Belarus) - Slavia Prag (Çekya) (0-1)
 
20.45 Medipol Başakşehir - Club Brugge (Belçika) (3-3)
 
21.00 Kopenhag (Danimarka) - Vardar (Makedonya) (0-1)
 
21.15 Young Boys (İsviçre) - Dinamo Kiev (Ukrayna) (1-3)
 
21.15 Viktoria Plzen (Çekya) - FCSB (Romanya) (2-2)
 
21.30 Ludogorets (Bulgaristan) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail) (0-2)
 
21.30 FH Hafnarfjördur (İzlanda) - Maribor (Slovenya) (0-1)
 
21.45 Ajax (Hollanda) - Nice (Fransa) (1-1)
 
21.45 Olympiakos (Yunanistan) - Partizan (Sırbistan) (3-1)
 
21.45 Rijeka (Hırvatistan) - Salzburg (Avusturya) (1-1)
 
21.45 Rosenborg (Norveç) - Celtic (İskoçya) (0-0)
 
21.45 Legia (Polonya) - Astana (Kazakistan) (1-3)

 

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