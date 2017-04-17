Devler Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor

Lyon-Beşiktaş maçında performansıyla herkesin beğenisini kazanan hakem Lahoz, maç öncesindeki davranışından dolayı Güneş'e hayran kaldı.

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Selçuk İnan: Tudor haklı beyler

Selçuk İnan, Galatasaray'da başta Sneijder olmak üzere bir grup futbolcu tarafından beğenilmeyen Tudor'a sahip çıktı.