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Devler Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları yarın başlayacak ve yarı finale çıkan takımlar belirlenecek.

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Devler Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının çeyrek finalinde, 18 Nisan Salı ve 19 Nisan Çarşamba günü 4 karşılaşma yapılacak.

YARI FİNALE ÇIKACAK TAKIMLAR BELLİ OLUYOR

Şampiyonlar Ligi'nde tur atlayacak 4 takımın katılacağı yarı final kura çekimi ise 21 Nisan Cuma günü gerçekleştirilecek.

Tamamı TSİ 21.45'te başlayacak çeyrek final rövanş maçlarının programı şöyle:

18 Nisan Salı

Leicester City (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya) (0-1)

Real Madrid (İspanya) - Bayern Münih (Almanya) (2-1)

19 Nisan Çarşamba

Monaco (Fransa) - Borussia Dortmund (Almanya) (3-2)

Barcelona (İspanya) - Juventus (İtalya) (0-3)

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