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Di Maria ve Motta'ya 2 maç ceza

Paris Saint-Germain'in Nice'e 3-1 kaybettiği geçen hafta oynanan lig maçında kırmızı kart gören Di Maria ve Motta, 2 maç men cezası aldı.

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Fransa 1. Futbol Ligi ekiplerinden Paris Saint-Germain'in (PSG) son lig maçında kırmızı kart gören oyuncuları Angel Di Maria ve Thiago Motta'ya 2 maç men cezası verildi.

2 MAÇ MEN CEZASI

Fransa 1. ve 2. lig kulüplerinin bağlı olduğu Profesyonel Futbol Ligi'nden (LFP) yapılan açıklamada, PSG'nin konuk olduğu Nice'e 3-1 mağlup olduğu geçen pazar oynanan lig mücadelesinde kırmızı kart gören oyunculardan Arjantinli Di Maria ve İtalyan Motta'ya 2 maç men cezası verildiği bildirildi.

Açıklamada, Arjantinli milli futbolcu Di Maria'nın sonraki maçlardaki hareketlerine göre cezasının 1 maç daha yükseltilebileceği de belirtildi.

Rakiplerine yaptıkları sert fauller nedeniyle ceza alan iki futbolcu, PSG'nin bu hafta sonu konuk edeceği Bastia ve deplasmanda Saint-Etienne ile sonraki hafta oynayacağı lig maçlarında forma giyemeyecek.

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