Di Marzio: Ronaldo Juventus'un kapısından döndü

Juventus'un eski sportif direktörü Di Marzio bugün yaptığı açıklamayla Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'dan önce Juventus'a transfer olacağını belirtti.

Di Marzio'nun iddiasına göre bu transfer, o dönem Juventus forması giyen Marcelo Salas'ın Sporting Lisbon'a takas olmayı kabul etmediği için gerçekleşmedi.

SALAS KABUL ETMEDİ TRANSFER YATTI

İspanyol Ajansı Efe'ye konuşan Di Marzio; "Ronaldo 18 yaşındayken onu Sporting Lisbon'da izledim. Kulübümü arayıp çok yetenekli bir oyuncu buldum, Maradona'dan sonra dünyanın en iyi oyuncusu olabilir diyerek Ronaldo'yu Juventus'a önerdim. Portekizli yıldızı 2002'de Torino'ya getirmek için transfer görüşmeleri yaptım ancak Marcelo Salas'ın Sporting Lisbon'a takasla gitmeyi kabul etmemesi üzerine bu transfer gerçekleşmedi. Ronaldo birkaç milyon Euro'ya Juventus'a transfer olacaktı." dedi.

Portekizli Ronaldo 2003'de Sporting Lisbon'dan Manchester United'a 2009'da da oradan Real Madrid'e 94 milyon Euro'luk dünya rekoru ile transfer olmuştu.