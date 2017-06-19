Diana Taurasi WNBA tarihine geçti.

Phoenix Mercury forması giyen Taurası, takımının Los Angeles Sparks’a 90 - 59 yenildiği karşılaşmayı 19 sayıyla tamamladı.

7 494 SAYIYA ULAŞTI

Bu performansıyla WBA'de 7 bin 494 sayıya ulaşan Diana Taurasi, Tina Thompson’ı geçti ve ligin en skorer ismi oldu. Taurasi'nin rekoru kırdığı basketin ardından maça bir süreliğine ara verildi.

Tribünde bulunan isimler arasında yer alan Kobe Bryant ile Taurası'nin ailesi ve taraftarlar, 35 yaşındaki oyuncuyu ayakta alkışladı. Rekoru WNBA'de geçirdiği 13 sezonda kıran Taurasi, geçtiğimiz dönemde kulübüyle 2020'ye dek sürecek sözleşmeye imza atmıştı. Taurası, kadınlar basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe ve Galatasaray formalarını da giymişti.