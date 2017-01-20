Dick Advocaat: Elimizde Mehmet Ekici gibi birisi yok

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, mevcut kadrolarıyla Spor Toto Süper Lig şampiyonluğa erişebileceklerini ayrıca ellerinde ön tarafta oynayan çok fazla oyuncu olmasına rağmen Mehmet Ekici gibi bir oyuncunun olmadığını söyledi.

AATIF'A HAKSIZLIK YAPILIYOR

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Advocaat, futbolcuları Aatıf Chahechouhe'nun kötü bir oyuncu olmadığını dile getirerek, "Adanaspor maçında Aatıf diğer oyunculardan iyi ya da kötü değildi. Takım halinde kötü bir görüntü sergiledik. Herkes şu anda Aatıf'tan bahsediyor ama bana göre ona haksızlık yapılıyor. Çünkü çok kaliteli bir oyuncu. Onu övüyorum çünkü insanlar onun hakkında neden bu kadar olumsuz anlamıyorum." yorumunu yaptı.

ELİMİZDE MEHMET GİBİ BİRİSİ YOK

Hollandalı teknik adam, şartlar dolayısıyla Aatıf Chahechouhe'yu Mehmet Ekici'nin takasında kullanmak istediklerini vurgulayarak, "Bizim ve onların isteğiyle gelişen bir süreç vardı. Elimizde ön tarafta oynayan çok fazla futbolcu var ama Mehmet gibi birisi yok. Trabzonspor'da Aatıf'ı istedi. Biz de Mehmet'i isteyince süreç bu şekilde gelişti." şeklinde konuştu.

KAZANMAMIZ GEREKİYORDU

Advocaat, son maçta forma giymeyen Alper Potuk'u kanat değil, orta saha oyuncusu olarak gördüğünü aktardı. Dick Advocaat, Süper Lig'de sahalarında Adanaspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçta iyi oynayamadıklarını da aktararak, "Sahamızdaki maçı mutlaka kazanmamız gerekiyordu. Takım olarak özellikle ilk yarıda berbat bir mücadele ortaya koyduk." diye konuştu.

BEN FARKLI BİR KADRO YAPARDIM

Dick Advocaat, "Takımı siz kursaydınız, kadronun ne kadarı farklı olurdu?" şeklindeki bir soruya şöyle cevap verdi: "Hala iyi bir kadromuz olduğunu düşünüyorum. En başta burada olsaydım, kadro kurmak için elimde bir zaman olsaydı kadroyu farklı yapardım. Orta saha için de aynı şeyi söyleyebilirim. Başkasına eleştiri anlamında söylemiyorum ama ben olsam daha farklı bir kadro kurardım. Yine de fena iş yapmadığımızı düşünüyorum. Şu ana kadar Avrupa'da çok iyi iş çıkardık. Diğer yandan kendi sahamızda kaybettiğimiz puanlara baktığımızda gerçekten inanılmaz. Puan kayıplarımız, anlaşılabilir düzeyde değil."



