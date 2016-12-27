Dick Advocaat: İlk yarının adamı benim

Hollandalı teknik adam, 3-0 kazandıkları maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE LİGİ ÇEKİŞMELİ"

Spor Toto Süper Lig ile ilgili düşünceleri sorulan deneyimli çalıştırıcı, şöyle konuştu: "Bu ülkede çalışıyorum diye söylemiyorum, Türkiye ligi güçlü, çekişmeli bir lig. Hollanda'da bazen kendi sahanızda maçın kolay olacağını doğrudan düşünebilirsiniz. Burada kolay karşılaşma söz konusu değil. Maç sonunda bazen 'kolay geçti' diyebiliyoruz ama maç önünde diyemiyoruz. Örneğin son sırada Adanaspor'a bakıyorsunuz, iyi oyuncular olduğunu görebiliyorsunuz. Bu durum lig için iyi görüntü ortaya çıkarıyor. Bu akşam dolu statta, harika atmosferde oynadık. Böyle taraftarların olması insanların görmek istedikleri açısından önemli. İnsanlar böyle taraftarlar görmek ister. Aynı zamanda 3 takım da Avrupa'da yoluna devam ediyor."

"İLK YARININ ADAMI BENİM"

Advocaat, "Takımda ilk yarının adamı olarak kimi seçersiniz?" şeklindeki soruya esprili bir şekilde, "Benim. Hiç görmediniz mi benim oynadığımı? Bu akşam iyi bir dokunuştu topa. Bir oyuncu söylemek çok doğru olmaz. Takım performansından bahsedebiliriz. Halen geliştirmemiz gereken noktalar var." yanıtını verdi. Hollandalı teknik adam, test aşamasındaki video hakem uygulamasına ilişkin de, "İyi olur. Yardımı, katkısı olabilecek her şey iyi olur, çünkü hakem olmak zor bir iş." ifadelerini kullandı.