Dick Advocaat: Kjaer Başakşehir maçına yetişebilir

Fenerbahçe'nin son antrenmanına sakatlığı bulunan Simon Kjaer de katıldı. Teknik direktör Dick Advocaat tecrübeli stoperin Medipol Başakşehir maçına yetişebileceğini söyledi.
HAFTASONU NETLEŞİR
Pazar günü evinde lider Medipol Başakşehir'i konuk edecek Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde kamp döneminde sakatlanan Simon Kjaer takımla çalışmalara başladı. Teknik direktör Dick Advocaat antrenman öncesinde sohbet toplantısı yaptığı basın mensuplarına, oyuncunun maça yetişebileceğini söyledi. Danimarkalı stoperin son durumu hafta sonu yapılacak kontrollerle netleşecek.