Dick Advocaat transfer sorularını yanıtladı

Hollandalı teknik direktör Advocaat, Antalya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

EKİCİ GELMEK İSTİYOR ANCAK AATIF GİTMİYOR

Mehmet Ekici'nin transfer görüşmeleriyle ilgili bilgi veren Advocaat, "Trabzonspor'dan Mehmet Ekici'yi istiyoruz. Onlar da Atıf'ı istiyor. Aatıf'ın düşüncesi farklı, buna saygı duyuyorum. Bundan sonra durum nasıl gider bilmiyorum ama Aatıf'ı anlayabiliyorum.

Bu iş böyledir. Bu yüzden geldi ve kadromuza katıldı. Farklı bir durum gelişmezse kadromuzda kalır. Bir orta sahaya ihtiyacımız var. Orta sahada çok fazla aynı tip oyuncumuz var. Orta sahada Trabzonsporlu oyuncu gibi oyuncuya ihtiyacımız var. Kendisi gelmek istiyor. " dedi.

EMENİKE VE WİEL KENDİLERİNİ KULÜP BULMALI

Emmanuel Emenike ve Gregory van der Wiel ile ilgili net sözler söyleyen Advocaat, "İçinde Fenerbahçe için oynama arzusu olan oyuncular lazım. Bana bunu göstermediler. Görüşüm hala aynı. Emenike ve Gregory van der Wiel'in başka bir kulüp bulması hem onlar için hem de kulüp için daha iyi olur. Fernandao oynayabilecek durumda.

Van Persie, Hollanda'ya gitti. Dedesi ile ilgili durumdan dolayı gitti. Elimizde hala Lens var. Van Persie birkaç güne dönecek. Moussa Sow iki üç hafte olursa dönecek. Şöyle olursa, böyle olursa diye sıralamayı doğru bulmuyorum. Bugüne kadar hep böyle yaptım" ifadelerini kullandı.