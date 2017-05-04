Diego Costa 90 milyon Euro'ya Çin'e gidiyor

İngiliz basınına göre golcü futbolcu, Tianjin Guanjian ile ön sözleşme imzaladı.
90 MİLYON EURO
Çin kulübü Tianjin Guanjian'ın Diego Costa transferi için Chelsea'ya 90 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi.
Diego Costa'nın da sezon başına 30 milyon Euro kazanması bekleniyor. Costa, Premier Lig'de bu sezon 19 gol atmış, 10 asist yapmıştı. Öte yandan Chelsea kulübü, Costa'nın yerini doldurmak için arayışlarını sürdürüyor.
İngiliz basınında çıkan haberlere göre teknik direktör Antonio Conte, Real Madrid'in İspanyol golcüsü Alvaro Morata'yı istiyor. Costa'nın Çin'e transferinin tamamlanmasının ardından Chelsea Kulübünün Morata için girişimlere başlaması bekleniyor.