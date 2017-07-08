Diego Costa Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı

Brezilya asıllı İspanyol golcü Diego Costa, Beşiktaş'ın Instagram paylaşımını beğendi.
Beşiktaş'ın Boğaz'daki şampiyonluk kutlamalarının olduğu videoyu beğenen Costa'nın bu hareketi transfer dedikodularını akıllara getirdi.
COME TO BEŞİTAŞ
Ayrıca Beşiktaş taraftarları, Diego Costa'nın son Instagram gönderisine 900 bin 'Come to Beşiktaş' (Beşiktaş'a gel) yazdı.
Sosyal medyada bazı taraftarlar phoshopla Beşiktaş formasını 28 yaşındaki forvete giydirdi bile...
Geçtiğimiz günlerde Türk medyasında Beşiktaş'ın Costa ile ilgilendiği yönünde haberler de yapılmıştı.