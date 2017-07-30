Diego Costa Milan'a doğru

Birçok yıldız futbolcu ile görüşen Milan, sonunda hangi futbolcuyu kadrosuna katacaklarına karar verdi.

MİLAN DEVREYE GİRDİ

Nikola Kalinic'in transferi konusunda Fiorentina ile görüşmeler yapan Milanlı yöneticiler, Hırvat golcüyü transfer önceliği olarak belirlemedi. Chelsea'nin İspanyol yıldızı Diego Costa, birkaç hafta önce Milan'a teklif edildi ancak Costa, Atletico Madrid'e dönmek istediği için Milan bu teklifi reddetti.

Diego Costa, Atletico Madrid'in 6 aylık cezası bitene kadar bir kulüpte kiralaık oynamak ve ocak ayında İspanyol kulübe geri dönmek istiyor. Milan, Brezilya asıllı forveti bonservisiyle ya da bir yıllık kiralanmayı kabul ederse transfer etmek istiyor.