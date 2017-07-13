Diego Costa'nın evinin önüne 'Come to Beşiktaş' yazdılar

Beşiktaş taraftarı sınır tanımıyor…
Pepe transferinde sosyal medyada büyük bir atak yapan ve Portekizli futbolcunun ikna süresinde etkin rol oynayan siyah-beyazlı taraftarlar, Diego Costa'ya Instagram üzerinden büyük bir baskı uyguluyor.
COME TO BEŞİKTAŞ
Chelsea'nin gönderme kararı aldığı golcü oyuncu memleketi Brezilya'da tatil yaparken, Beşiktaş taraftarı Costa'nın Londra'daki evinin önüne mesaj bıraktı!
Instagram'da 3 milyon 600 bin yorumla rekor kıran siyah-beyazlı taraftarlar, Costa'nın evine de "Come to Beşiktaş" (Beşiktaş'a gel) mesajı yazdı!