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Diego Ribas 7 yıl sonra milli takımda

Fenerbahçe'den sezon başında ayrılarak Flamengo'ya transfer olan Diego Ribas, uzun bir süre sonra Brezilya Milli Takımı'na çağırıldı.

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Diego Ribas 7 yıl sonra milli takımda

Atletico Madrid' transfer edilen ve  sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Brezilya Ligi takımlarından Flamengo'ya imza atan Diego Ribas, tekrar Brezilya Milli Takımı'na seçildi.

RİBAS'A GÖREV VERİLDİ

Brezilya Milli Takımı'nın Tite lakaplı teknik direktörlü Adenor Leonardo Bacchi, Kolombiya ile oynayacakları yardım maçının kadrosunda Diego Ribas'ın da olduğunu açıkladı.

ROBINHO DA KADRODA

Kadronun tamamını Brezilya Ligi takımlarından seçen Tite, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Diego Ribas'a kadroda yer verirken, Robinho'yu da uzun bir aranın ardından tekrar kadroya dahil etti.

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