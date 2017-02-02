Rıdvan Dilmen'den şaşırtan Mehmet Ekici iddiası

Son dönemde Türkiye'nin en çok konuşulan ismi olan Mehmet Ekici'nin transfer süreci hala belirsizliğini koruyor.

MEHMET EKİCİ SÖZ VERDİ

Trabzonspor'un Beşiktaş'tan Olcay Şahan'ı 200 bin Euro'ya kadrosuna katması, bu transferde Mehmet Ekici'nin takasta kullanılacağı iddiasını gündeme getirmiş ancak Mehmet Ekici, Fenerbahçe'ye söz verdiğini ve başka takıma gitmeyeceğini açıklamıştı.

Dilmen: Beşiktaş Trabzon'a Olcay+1 milyon Euro vermiş - İZLE

BEŞİKTAŞ 1 MİLYON EURO DAHA VERDİ

Çok farklı senaryoların gündeme geldiği Mehmet Ekici için spor yorumcusu Rıdvan Dilmen de ilginç açıklamalar yaptı.

Dilmen; "Trabzonspor ile Beşiktaş arasında bir protokol var herhalde ve bu yüzden Mehmet Ekici transferi çıkmaza girdi. Olcay Şahan transferi 200 bin Euro, ama duyduklarımız Beşiktaş'ın Trabzonspor'a Mehmet Ekici'yi Fenerbahçe'ye vermeyin bize verin diye 1 milyon Euro daha verdiği yönünde. Böyle bir protokol var sanırım, garip bir transfer" dedi.