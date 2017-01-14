Dimitri Petratos'tan muazzam frikik - İZLE

Beşiktaş'a geri dönen Ersan Adem Gülüm, siyah-beyazlı kulüpten 1 milyon 550 bin Euro yıllık ücret alacak.

Akhisarlı Hugo Rodellaga, Antalya havalimanında kendisini takip eden Trabzonspor muhabirlerine "Trabzon'da görüşürüz" deyip el salladı.

Sol el serçe parmağı kırık olan Muslera, Konyaspor maçını özel bir eldivenle oynayacak.

Muslera: Kırık bir parmak beni durduramayacak

Çin Süper Ligi'ne yeni yükselen Guizhou Zhicheng kulübü, Chedjou için G.Saray'a 2.5 milyon Euro teklif etti.

Trabzonspor'un Bursaspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta yıldızlaşan Yusuf Yazıcı bordo-mavili ekipi taşımaya devam ediyor.

1 UEFA'nın en riskli kulüpler listesinde F.Bahçe zirvede F.Bahçe, UEFA Avrupa Kulüp Futbolu Raporu'nda maddi anlamda geleceği en riskli 20 kulüp listesinde zirvede yer aldı.

2 Messi 90. dakikada frikikten tam 90'a attı - İZLE Deplasmanda Villarreal ile karşılaşan Barcelona, Messi'nin 90. dakikada attığı muhteşem golle mücadeleden 1 puanla ayrılmayı başardı.

3 FIFA 2016 Puskas ödülünü Faiz Subri kazandı - İZLE 2016 yılının en güzel golünü atan futbolcu unvanının sahibi bu kez Pinang takımından Mohd Faiz Subri oldu.

4 Fikret Orman Antalyaspor Başkanı'na sert çıktı Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Ali Şafak Öztürk'ün Eto'o'yu satmayacağız açıklaması için; "Biz o işleri 15 yaşında bıraktık" dedi.

5 Reina saldırısını öven hakemin lisansı iptal edildi Sosyal medyada Reina saldırısını öven TFF hakemi Süleyman Belli'nin lisansı iptal edildi.

6 Podolski'nin yerine alınacak futbolcu belli oldu Galatasaray'ın Podolski'yi 7 milyon Euro'ya Çin'e satacağı, yerine ise PSV forması giyen Narsingh'in alınacağı öğrenildi.

7 Şenol Güneş'in istemediği 5 futbolcu netleşti Beşiktaş, Şenol Güneş'in kadroda istemediği Olcay, Kerim, Veli, Rhodolfo ve Aras'a kulüp aranmaya başlandı.

8 Volkan Şen'i Karavayev bitirdi Karavayev'in transfer edilmesinin ardından kendini göstermek için hazır olmadığı halde sahaya çıkan Volkan Şen, hırsının kurbanı oldu.

9 Olcay Şahan resmen Trabzonspor'da Olcay Şahan, basın önünde düzenlenen töreninde kendisini bordo-mavili kulübe bağlayan sözleşmeye imza attı.