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Dimitri Petratos'tan muazzam frikik - İZLE

Avusturalya Ligi'nde Brisbane Roar forması giyen Dimitri Petratos, Malbourne ağlarına adete bir füze yolladı.

Dimitri Petratos'tan muazzam frikik - İZLE
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Avustural Ligi mücadelesinde Melbourne Victory ile Brisbane Roar karşılaştı.

Karşılaşmaya Brisbane Roar forması giyen Dimitri Petratos'un firkiği damgasını vurdu.

ADETA FÜZE YOLLADI

Karşılaşmanın 30. dakikasında konuk ekip frikik kazandı. Topun başına geçen forvet oyuncusu Petratos, muazzam bir vuruş gerçekleştirdi. Havada yön değiştiren meşin yuvarlak kalecinin çaresiz bakışları arasında ağarla buluştu.

Dimitri Petratos'tan muazzam frikik - İZLE

Öte yandan karşılaşma  Melbourne Victory'nin 3-2 üstünlüğüyle sonuçlandı.

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