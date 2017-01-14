Avustural Ligi mücadelesinde Melbourne Victory ile Brisbane Roar karşılaştı.
Karşılaşmaya Brisbane Roar forması giyen Dimitri Petratos'un firkiği damgasını vurdu.
ADETA FÜZE YOLLADI
Karşılaşmanın 30. dakikasında konuk ekip frikik kazandı. Topun başına geçen forvet oyuncusu Petratos, muazzam bir vuruş gerçekleştirdi. Havada yön değiştiren meşin yuvarlak kalecinin çaresiz bakışları arasında ağarla buluştu.
Dimitri Petratos'tan muazzam frikik - İZLE
Öte yandan karşılaşma Melbourne Victory'nin 3-2 üstünlüğüyle sonuçlandı.