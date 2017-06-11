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Dinamo Kiev Belhanda için fiyat artırdı

Dinamo Kiev, Belhanda için Galatasaray'dan 9 milyon euro istedi.

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Dinamo Kiev Belhanda için fiyat artırdı

Galatasaray'ın 3 milyon Euro'luk teklifini beğenmeyen Dinamo Kiev üç katını istedi. Ancak Belhanda'nın 1 yıl sonra serbest kalacak olması Galatasaray'ın elini güçlendiriyor.

Lukas Podolski'nin ayrılığının ardından Bruma'yı da satacak olan Galatasaray, bu oyuncuların eksikliğini giderecek ismi buldu: Younes Belhanda.

9 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılılar Faslı orta saha oyuncusu Younes Belhanda ile 3 yıl için 7.5 milyon Euro'ya anlaştı ve sonra kulübü Dinamo Kiev'in kapısını çalıp, 3 milyon Euro önerdi. Ancak geçen sezonu Fransa'nın Nice takımında kiralık geçiren Belhanda için Kiev tok satıcı rolünü oynayınca, görüşmeler sonuçsuz kaldı.

Ukrayna ekibi Belhanda için tam 9 milyon Euro isterken, bu rakamı abartılı bulan sarı-kırmızılılar beklemeye geçti. Galatasaraylı idareciler, Belhanda'nın Kiev ile sadece 1 yıllık sözleşmesi kalmasını koz olarak kullanmak istiyor.

Kiev'in oyuncunun 1 yıl sonra bedava gitmesine izin vermeyeceğini düşünen Galatasaray cephesi, son olarak 5 milyon Euro'ya kadar çıkmaya karar verdi. Belhanda 2013 yılında Montpellier'de oynarken Fenerbahçe'den de teklif almış ancak Dinamo Kiev'e gitmeyi tercih etmişti. 

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