Dirar: 3 puan için geldik ama olmadı

Faslı futbolcu Nabil Dirar;"Maça kötü başladık. Ancak daha sonra döndük ve daha iyi oynadık. Rakibimiz yüksek özgüvenle karşımıza çıktı. 8 maçta 1 beraberlik almışlardı. Biz de buraya 3 puan almak için geldik. İyi bir maç çıkardık. Özellikle defansif anlamda sağlam bir duruş sergiledik. Maç boyunca net fırsatlar yakalayan bizdik. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra yine gol bulabilirdik. Belki maçta enerjimizi savunma yapmak için çok fazla harcadık ve onun için son anlarda enerjimiz kalmadı. Onun için gol bulamadık" dedi.

Maç öncesi hasta olduğu yönündeki söylentileri de değerlendiren Dirar, "Şu anda kendimi iyi hissediyorum. Bu akşam kendimi çok çok iyi hissettim. Bu akşamla alakalı olmayan bir şeydi. İlk derbi maçımı oynadım. Performansımdan dolayı mutluyum." ifadelerini kullandı.