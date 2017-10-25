Dirar: G.Saray'ı yenemediğimize inanamıyorum

Nabil Dirar, Galatasaray derbisi öncesinde maçı iple çeken oyuncuların başında geliyordu.

İNANAMIYORUM

Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre, 0-0 biten karşılaşma sonrasında Faslı yıldız maç sonunda Aatif'a dert yanarken, "Bu maçı kazanamamış olmamıza inanamıyorum. İlk 5 dakika dışında onlara hiçbir şans tanımadık. Hakem doğru düdükler çalsaydı rahat bir galibiyet alacaktık. 3 puan kesinlikle hakkımızdı" dedi.



Fransa'da Türk mahallesinde büyüyen, Fenerbahçe-Galatasaray maçlarını defalarca Türk kahvelerinde izleyen Dirar ayrıca yıllarca televizyonda takip ettiği bu maçta yer almanın büyük heyecanını yaşadı.



Maç öncesinde neredeyse tüm çocukluk arkadaşlarını arayan ve "Bu defa mahallede beni izleyeceksiniz" dedi.

Dirar, "Yıllarca bu maçı televizyondan takip ettim. İçinde olmak çok özel bir durum. Neredeyse tüm arkadaşlarım bu maçı takip etti. Onlara galibiyet hediye etmeyi çok istiyordum. İyi oynamamıza rağmen bunu başaramadığım için çok üzgünüm" dedi.