Diyarbakırlı Azize hayalini gerçekleştirdi

Diyarbekirspor Kadın Futbol Takımı forması giyen Azize Ay, Fenerbahçe'yi ziyaret etti.

AZİZ YILDIRIM İLE TANIŞTI

Can Bartu Tesislerine gelen Azize Ay, en büyük hayalini gerçekleştirdi ve Başkan Aziz Yıldırım'la da tanıştı.

Başkan Aziz Yıldırım, yakından ilgilendiği Diyarbakırlı konuğu ile bir süre sohbet etti ve kendisiyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

ANTRENMANA DA KATILDI

Sarı-lacivertlilerin idmanını izleyen Azize Ay, teknik heyet ve futbolcularla tanıştı. 49 yaşındaki sporcu, sarı lacivertli oyuncularla bir süre antrenman da yaptı.

Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu söyleyen Azize Ay, doğum gününde böyle bir ziyaret gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Ayrıca tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü de kutlayan Azize Ay, herkese spor yapmaları çağrısında bulundu.