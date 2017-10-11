Djokovic ücretsiz restoran açtı

Ünlü tenisçi, "Topraklarımın bana verdiklerinin bir kısmını geri veriyorum. Sonuçta, bütün Sırbistan'ı doyuracak kadar para kazandım" açıklamasını yaptı Novak Djokovic, 2009'da Belgrad'da ilk restoranını "Novak" adıyla açtı.

Bunu Monte Carlo'daki Eqvita izledi. Ünlü tenisçi, restoran zincirine üçüncü halkayı yine Belgrad'da ekledi.

HESABI ÖDEYEMECEKLERE ÜCRETSİZ

Ama bu kez bir de ilginç özellikle... "Hesabı ödeyemeyecekler ücretsiz yiyebilecek."

TÜM SIRBİSTAN'I DOYURACAK KADAR PARA KAZANDIM

Djokovic, insanların bu yardıma muhtaçlığının nasıl belirleneceğini açıklamasa da şöyle konuştu:

"Benim için önemli olan bana bu kadar çok şey vermiş olan bu topraklara bir nebze olsun borcumu ödemek... Bütün Sırbistan'ı doyuracak kadar para kazandım." Djokovic, sadece tenisten turnuva ödülü olarak 110 milyon dolar kazandı. Buna reklam ve sponsor gelirleri dahil değil.