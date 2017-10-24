Djokovic'in dönüş tarihi belli oldu

Temmuz ayında Wimbledon'dan elendikten sonra dirsek sakatlığı sebebiyle kortlardan uzak kalan Novak Djokovic, aralık sonunda mesaiye başlıyor.

YENİ SEZON ÖNCESİ DÖNÜYOR

Dünya sıralamasında 7'nci sırada bulunan Sırp raket, 28-30 Aralık'ta Abu Dhabi'de düzenlenecek hazırlık turnuvasına katılacağını organizasyonun resmi sitesine açıkladı.

''Çok güçlü bir kadro olacak ve yeni sezon öncesinde geri dönüşümü yapmak için harika bir fırsat'' sözleriyle duygularını dile getiren 30 yaşındaki tenisçi, Abu Dhabi'deki turnuvadan 2 hafta sonra 2018'in ilk Grand Slam'i Avustralya Açık'a katılacak.

Ağustos ayında diz sakatlığı sebebiyle 2017 sezonunu kapatan Stan Wawrinka da Abu Dhabi'den düzenlenecek Dünya Tenis Şampiyonası ile kortlara geri dönüş yapacak. 2 hafta sürecek zorlu turnuvaya Rafael Nadal, Dominic Thiem ve Milos Raonic gibi isimler de katılıyor.