Dodrtmund: Saldırı takım otobüsüne yönelikti

Watzke, özel televizyon kanalı Sky'a yaptığı açıklamada, patlamalardan dolayı şoke olduklarını belirtti.

"TAKIM OTOBÜSÜNE YÖNELİK SALDIRI"

Borussia Dortmund otobüsünde maddi hasara da yol açan olay hakkında değerlendirmelerde bulunan Watzke, "Takımın kaldığı otelin hemen çıkışında takım otobüsüne yönelik bombalı saldırıda bulunuldu. Takım, otobüs ile otelden caddeye doğru çıktığı sırada 3 patlama meydana geldi." diye konuştu.

BARTRA'YA ACİL MÜDAHALE YAPILDI

Watzke, olay sırasında elinden yaralanan Borussia Dortmundlu futbolcu Marc Bartra'ya acil müdahale yapıldığını ve futbolcunun hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Borussia Dortmund'un teknik direktörü Thomas Thuchel'in de patlamadan dolayı şokta olduğunu vurgulayan Watzke, yarına ertelenen karşılaşmada Borussia Dortmund'un iyi bir performans göstermesini ümit ettiğini belirtti.

Öte yandan, İspanya'nın Barcelona Kulübü, internet sitesinden, eski futbolcusu Bartra ve Borussia Dortmundlu taraftarlara "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.