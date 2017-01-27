Doğa Kaya futbolu bıraktı

Göztepe Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, Doğa Kaya'nın futbolu bırakma kararını yönetim kuruluna bildirmesinin ardından futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi.
GÖZTEPE'DE 15 MAÇA ÇIKTI
Sezon başında Göztepe'ye transfer olan Doğa Kaya, sarı-kırmızılı formayla 11 lig ve 4 kupa maçında mücadele etti.
BİRÇOK TAKIMDA FORMA GİYDİ
Futbola Petrolofisi altyapısında başlayan ve Gençlerbirliği'nde profesyonel olan 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Eskişehirspor, Antalyaspor, Sivasspor'da da forma giymişti.