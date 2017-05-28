Doka kırmızı kart gördü Emre sahaya girdi

Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir'in Adanaspor ile oynadığı maçta konuşulacak anlar yaşandı. Başakşehir'de Doka gördüğü kırmızı kartla takımı 10 kişi bıraktı.
KIRMIZI KARTTAN SONRA EMRE ÇILDIRDI
Başakşehir'in Adanaspor ile oynadığı maçın 36. dakikasında Doka, rakibinden topu kapmak isterken hakem Halis Özkahya faul düdüğü çaldı. Doka bu kararın ardından hakem Halis Özkahya'ya tepki gösterdi. Halis Özkahya ise Doka'ya kırmızı kart gösterdi. Bu kırmızı kartın küfür nedeniyle olduğu iddia edildi.
Maça yedek kulübesinde başlayan Emre Belözoğlu, Halis Özkahya'ya tepki gösterdi. Hakem Halis Özkahya, Emre Belözoğlu'na tepkisi nedeniyle sarı kart gösterdi.
Emre Belözoğlu, teknik direktör Abdullah Avcı ve arkadaşları tarafından güçlükle sakinleştirildi.
Devre arasında Emre Belözoğlu, Halis Özkahya'nın yanına gitmek isterken tribünlerde "Vur, vur" tezahüratları geldi.