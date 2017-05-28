Doka kırmızı kart gördü Emre sahaya girdi

Terim: Artık Manchester United'ın da UEFA Kupası var

Fenerbahöe Teknik Direktörü Advocaat, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından oyuncularını sert bir dille eleştirdi.

Advocaat: Bu oyuncularla 3. olmak bile iyi

Barcelona 29. Kral Kupası'nı, Messi ve İniesta ise Barça formasıyla 30. kupalarını kazandı.

1 Galatasaray'ın yeni sezon formaları tanıtıldı Galatasaray'ın yeni sezonda giyeceği formalar düzenlenen lansmanla tanıtıldı.

2 Beşiktaş maçı öncesi Antep'te 7 futbolcu ayrıldı Hafta sonu Beşiktaş ile karşılaşacak olan Gaziantepspor'da teknik direktör Bülent Uygun, 7 futbolcunun takımdan ayrıldığını açıkladı.

3 Ozan Tufan gözaltına alındı Ülkeye kaçak yollarla araç sokan bir şebekeden araba temin ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Fenerbahçeli Ozan Tufan serbest bırakıldı.

4 Fenerbahçeli basketçiden Nusret açıklaması Fenerbahçe’nin kupa seremonisi sırasında Nusret’in de yer almasına tepki gösteren Barış Hersek açıklama yaptı: Nusret'in ne işi var orada?

5 Terim: Artık Manchester United'ın da UEFA Kupası var Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi finali için gittiği İsveç'te açıklamalarda bulundu.

6 Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı Final Four finalinde Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı da Fenerbahçe ile Olympiakos arasındaki THY Avrupa Ligi finalini izledi.

7 Arda Turan Barcelona'dan ayrılıyor İspanyol basını, Barcelona'nın yeni sezonda takımda düşünmediği Arda Turan'ın Çin'e transfer olacağını yazdı.

8 Olympiakos Başkanı F.Bahçe'nin başarısını küçümsedi Mağlubiyeti hazmedemeyen Olympiakos Başkanı Giorgos Angelopoulos, Fenerbahçe'nin elde ettiği başarının çok özel bir şey olmadığını söyledi.

9 Muharrem Usta: Fenerbahçe'nin şike yaptığı tescillendi Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Fenerbahçe derbisi öncesi canlı yayında sarı-lacivertlilerin şike yaptığını söyledi.