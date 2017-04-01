Domagoj Vida'nın fiyatı el yakıyor

Ukrayna ekiplerinden Dinamo Kiev'in Hırvat defans oyuncusu Vida için Premer Lig takımlarının devrede olduğu iddia edildi.

Spor Toto Süper Lig'den de Galatasaray ve Beşiktaş'ın Vida için nabız yokladığı kaydedilmişti.

ÇOK FAZLA TALİBİ VAR

Galatasaray'ın yanı sıra Beşiktaş'ın ciddi şekilde ilgilendiği 27 yaşındaki defans oyuncusunun Avrupa'dan başka talipleri de bulunuyor. Bunu göz önünde bulunduran iki takımın yönetimi, Vida konusunda sezon bitmeden ciddi bir mesafe kat etmeyi hedefliyor.

VİDA'NIN FİYATI BELLİ

Trabzonspor'un ilgilendiği tecrübeli stoper Domagoj Vida için kulübünün 8 milyon Euro bonservis bedeli talep etmesi üzerine transfer askıya alındı. Trabzon cephesi 27 yaşındaki oyuncu için Dinamo Kiev'in belirlediği uçuk fiyat karşısında alternatif arayışlarına girdi.